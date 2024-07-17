Арахамия прокомментировал недостаточно быстрые темпы поставок западных самолетов

Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем у Украины есть наученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава фракции Слуга народа, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, сообщает Лига.net.

Комментируя недостаточно быстрые темпы поставок самолетов, Арахамия подчеркнул, что к этому следует относиться с пониманием, так как это все равно рекордные сроки. Во вневоенное время сроки поставки авиации всегда составляют пять-шесть лет, а в случае с Украиной сейчас речь идет об одном годе.

"Сейчас количество обещанных нам бортов <…> у нас уже вдвое больше, чем количество пилотов обученных и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место – уже не борта, а люди" , – сказал Арахамия.

Он отметил, что украинская делегация в США пыталась "подвинуть очередь" из других стран с полигонов, где проходят учения пилотов. В этом вопросе продолжается работа на высшем политическом уровне, в частности, об этом "не стесняется" просить другие страны президент Владимир Зеленский, отметил Арахамия.