В ВСУ начали внедрять программу Сохранение жизни военнослужащих

В Вооруженных силах Украины начали внедрять комплексную программу действий Сохранение жизни военнослужащих. Об этом заявили в Генштабе ВСУ, сообщает Новое время.

Отмечается, что программа Сохранение жизни военнослужащих — это универсальная система для каждого подразделения, ключевым приоритетом которой является сохранение жизни украинских бойцов, отметили в Генштабе.

Особое внимание будет уделено:

совершенствованию подготовки украинских военных;

повышению качества их обучения;

улучшению оказания медицинской помощи на всех этапах;

обеспечению отдыха личного состава, который выполняет боевые задачи и ряду других мероприятий.

В Генштабе заверили, что действия командиров также являются важным аспектом программы, ведь на «командование возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава».

Работу над практическим воплощением программы будет контролировать главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

12 июля в Генштабе сообщили, что Сырский внес изменения в курс подготовки для военных. Отныне украинские бойцы будут изучать нормы международного гуманитарного права.