В ГУР прокомментировали информацию о якобы сотрудничавшим с РФ военном, которого вернули

Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал информацию о том, что во время обмена в Украину якобы вернули военного, который сотрудничал с российской администрацией, сообщает Новое время.

Эту информацию сообщил бывший военнопленный Виктор «Лелека» Лахно. По его словам, этот военный был причастен к избиению бойцов Азова и хотел получить гражданство страны-агрессора РФ.

Юсов в эфире Радио Свобода отметил, что за этой историей следят.

«Если есть те или иные факты, которые требуют проверки и дополнительного внимания, в том числе и с точки зрения контрразведывательных аспектов, то такая работа проводится» , — отметил он.

В 35-й отдельной бригаде морской пехоты утверждают, что тщательно проверяют информацию о военном.

«В случае подтверждения изложенных в медиа фактов будут приняты соответствующие решения в рамках действующего законодательства» , — говорится в сообщении.

В среду, 17 июля, состоялся 54-й обмен пленными. Домой вернулись 95 украинских защитников, среди которых воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Большинство из освобожденных военных находилась в плену страны-агрессора с 2022 года.