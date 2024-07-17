Антиукраинская евродепутат из Румынии пообещала изгнать "дьяволов" из Европарламента

Одиозная ультраправая и антиукраинская евродепутат Диана Шошоаке из Румынии пообещала привести в Европейский парламент священника, чтобы прогнать оттуда "дьяволов"﻿. Со ссылкой на Politico, сообщает Деловая столица.

Шошоаке, эксцентричная лидер румынской ультраправой партии "S.O.S. Румыния", недавно была избрана на свой первый срок на должность депутата Европарламента.

"Как и в румынском парламенте, здесь встречаются дьяволы" , – сказала Шошоаке журналистам на этой неделе.

"Я приведу священника, чтобы провести освящение в кабинетах и везде, где только смогу. Это мое право на религию, на выражение моей религиозной веры" , – отметила она.

Шошоаке в первый день работы в парламенте была одета в традиционный румынский народный костюм. Она принесла в здание парламента миро, ладан и "икону святой Параскевы", и, по ее словам, "сразу же отношение всех изменилось".

Она также рассказала о разговоре с председателем Европарламента Робертой Метсолой, которая, по словам Шошоаке, побледнела при виде евродепутата.

"Я подошла к госпоже Метсоле. Когда она увидела меня, она побелела. Я попросила ее о встрече, она становилась все белее и белее. Она сказала: "Пожалуйста, напишите мне время, когда вы хотите (встретиться), и я открыта для разговора с вами" , – рассказала Шошоаке.

Ранее на этой неделе Шошоаке сняла, как во время голосования за председателя Европарламента она перечеркнула имена Метсолы и ее оппонентки Ирен Монтеро и написала на своем бюллетене "НИКОГДА С УКРАИНОЙ", "НИКОГДА ЗА ЛГБТ", "НИКОГДА ЗА ДИКТАТУРУ ЕС".

Несмотря на усилия румынского депутата, Метсола была избрана на второй срок с убедительным большинством голосов.

В своей первой речи в парламенте в среду Шошоаке, которую критиковали за связи с Москвой, обвинила ЕС в разрушении Румынии из-за предоставления помощи Украине и призвала прекратить поставки оружия Киеву.

Ранее в Румынии предлагали проверять психическое здоровье депутатов после скандального перформанса Шошоакэ.