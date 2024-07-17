Киев атаковали дроны: В Украине объявляли масштабную тревогу (Обновлено)

В ряде областей Украины вечером среды, 17 июля, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе атаки вражеских дронов.﻿ Со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным Воздушных сил, вражеские дрои изначально были замечены на границе Сумской области. Они двигались по вектору к востоку. Впоследствии беспилотники были обнаружены в Черниговской и Полтавской областях.

В 22:20 российский беспилотник был обнаружен на границе Черниговской и Киевской областей. А уже в 22:40 тревога была объявлена в Киеве.

Движение дронов по состоянию на 22:55:

БпЛА в направлении Киева с восточной стороны;

БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс южный (Днепр).

Обновлено в 23:01. На левом берегу Киева прогремел взрыв, сообщил мэр Виталий Кличко. Он уточнил, что это была работа ПВО.

Обновлено в 23:10. Снова воздушная тревога по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К.

Обновлено в 23:28. Відбій повітряної тривоги.