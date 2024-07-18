Столтенберг напомнил о важности продолжения поддержки США для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вскоре покинет эту должность, отметил, что роль США крайне важна для поддержки Украины. Со ссылкой на комментарий AFP, сообщает Европейская правда.

На фоне заявлений от Дональда Трампа и его соратников, которые ставят под вопрос дальнейшую поддержку Украины со стороны Вашингтона в случае возвращения Трампа в Белый дом, Столтенберг отметил, что роль США в западной помощи для Украины крайне важна.

"Европейские союзники и Канада, конечно, могут делать больше. Но чрезвычайно важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать поддержку Украине. Это должно быть совместными усилиями Северной Америки и Европы, а США – самый большой союзник. Поэтому я ожидаю, что Штаты продолжат поддержку Украины" , – сказал Столтенберг.

Он повторил, что предоставление такой помощи Украине – в интересах безопасности США.