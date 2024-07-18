Демократы отложили официальное выдвижение кандидата на президентские выборы - NYT

Демократическая партия США отложила голосование, в рамках которого она должна официально выдвинуть президента Джо Байдена своим кандидатом на предстоящих выборах.﻿ Со ссылкой на The New York Times, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По информации источников издания, лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал лидеров партии “не спешить” с голосованием за выдвижение кандидата, которое должно было состояться на следующей неделе.

В частности, как пишет NYT, Шумер договорился с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом надавить на партию, чтобы отложить официальное выдвижение кандидата.

Собеседники журналистов выяснили, что сопредседатель комитета по правилам партии, который определяет, когда и как будут выдвигать кандидатов, Тим Волц уведомил руководителя избирательного штаба Байдена Джен О'Мелли Диллон, что голосование необходимо отложить.

Под таким давлением Национальный комитет Демократической партии решил перенести голосование на первую неделю августа.