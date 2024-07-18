Зеленский обсудил с премьером Испании Санчесом оборонную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом в британском Вудстоке, где проходит саммит Европейского политического сообщества. Со ссылкой на пресс-службу украинского лидера, сообщает Корреспондент.

Зеленский поблагодарил Испанию за неизменную поддержку Украины и последние решения по передаче нашему государству оборонной помощи.

"Лидеры обсудили сроки поступления вооружения и последующую оборонную поддержку – и на двустороннем уровне, и совместно со странами-партнерами" , – говорится в сообщении.

Отдельно было уделено внимание реализации решений первого Саммита мира. Зеленский рассказал о запланированных тематических конференциях по пунктам Формулы мира относительно продовольственной и ядерной безопасности, а также освобождении всех пленных и депортированных украинцев.

Также президент проинформировал Санчеса о начале процесса скрининга украинского законодательства на соответствие европейскому и отметил важность ускорения последующих этапов переговоров о вступлении Украины в ЕС.