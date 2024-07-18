Китай замораживает ядерные переговоры с США

Китай объявил о приостановлении переговоров с США о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия, обвинив Вашингтон в продаже американского оружия Тайваню﻿. Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь. Со ссылкой на The Washington Post, сообщает Деловая столица.

Срыв переговоров произошел через несколько месяцев после того, как две страны провели свой первый официальный диалог по этому вопросу почти через пять лет.

"В последние недели и месяцы, несмотря на решительную оппозицию Китая и неоднократные протесты, США продолжали продавать оружие Тайваню и делали вещи, которые серьезно подрывают основные интересы Китая и взаимное доверие между Китаем и США" , — сказал представитель китайского МИД.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал решение Китая "досадным". Но заявил, что Вашингтон будет продолжать укреплять безопасность союзников и партнеров в регионе перед лицом угроз КНР.

"Китай решил последовать примеру России, утверждая, что участие в контроле над вооружениями не может продолжаться, когда есть другие вызовы в двусторонних отношениях. Мы считаем, что такой подход подрывает стратегическую устойчивость. Это увеличивает риск динамики гонки вооружений" , — сказал Миллер.

Отметим, по данным Минобороны США, по состоянию на 2023 год Китай нарастил количество ядерных боеголовок до более чем 500 и превзошел предварительные прогнозы по размеру своего ядерного арсенала. По мнению Пентагона, Китай, вероятнее всего, удвоит арсенал до более чем 1000 ядерных боеголовок к 2030 году, и ожидается, что это количество будет расти.

В Вашингтоне выразили обеспокоенность, что Китай может применить или угрожать применить ядерное оружие, если терпит поражение в конфликте вокруг Тайваня (считающего своей территорией). Пекин же называет отчеты США по наращиванию китайского ядерного арсенала "предвзятыми".

В марте Соединенные Штаты и Китай возобновили полуофициальные переговоры по ядерному оружию — впервые за 5 лет. По данным СМИ, тогда представители Китая заявили американцам, что смогут победить в борьбе за Тайвань и без ядерного оружия.

Соединенные Штаты поддерживают Тайвань, предоставляя оружие и военные учения, хотя воздерживаются от официального признания независимости этой страны.

В 2022 году Конгресс разрешил правительству США тратить 2 миллиарда долларов на ежегодное финансирование безопасности Тайваня с 2023 по 2027 год, а в апреле этого года одобрил 2 миллиарда долларов грантов на безопасность для Азиатско-Тихоокеанского региона.