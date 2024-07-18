"Лукойл" прекратил транзит нефти в Словакию через Украину

Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Словакию. Это повлияет на работу одного из словацких НПЗ. Об этом TASR заявила пресс-секретарь Минэкономики Словакии Мария Павлусик, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"По информации, которую мы получили от Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращены. Информация Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставок от конкретного поставщика - российской компании "Лукойл", которая попала под санкции Украины" , - рассказала Павлусик.

При этом, как пишет TASR, долгосрочный дефицит поставок нефти может негативно повлиять на работу НПЗ в Братиславе. Несмотря на переход к альтернативным поставщикам, две трети перерабатываемой там нефти - российская.

По словам Павлусик, ведомство уже занимается решением проблемы вместе с украинскими партнерами.

Напомним, Украина ввела санкции против "Лукойла" еще в 2018 году. Тогда они предусматривали запрет на вывод капиталов, ограничения торговых операций и запрет на участие в приватизации. Но в июне этого года ограничения расширили. Это коснулось и транзита.

К слову, в конце 2024 года заканчивается контракт Украины с "Газпромом" о транзите газа в Европу. Продлевать его Киев не планирует. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.