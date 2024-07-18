Рекомендации штрафовать коррупционеров, а не наказывать поступили от партнеров - Арахамия

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий соглашение со следствием и штраф для коррупционеров вместо наказания – глава правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что это требование международных партнеров, сообщает Лига.net.

"Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашения со следствием по коррупционным правонарушениям. Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan" , – написал он.

Политик отметил, что депутаты голосовали в первом чтении правительственную версию законопроекта, поскольку Кабинет министров определен переговорщиком с Европейским Союзом по этому плану.

Ukraine Facility Plan предусматривает 38,2 млрд евро льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета "в обмен на реформы".

Также Арахамия сообщил, что депутаты получили перечень письменных замечаний к законопроекту от Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда, которые и должны использовать механизм соглашения со следствием.

"Соглашение – это право прокуратуры, а не обязанность. Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно среди общественных активистов, нет сомнений в добродетели и профессиональности руководителя САП Александра Клименко" , – написал глава СН.

Также он отметил, что финальная версия законопроекта будет все равно проходить "зачет" от международных партнеров – и посоветовал гражданскому обществу, если оно считает документ "зрадой", предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций.

В целом руководитель правящей фракции уверен, что "все будет хорошо доработано ко второму чтению", как это было раньше в подобных ситуациях.