Червинского отправили под домашний арест по делу о взятке

Шевченковский районный суд Киева присудил бывшему разведчику Роману Червинскому меру пресечения в виде домашнего ареста по делу, в котором его подозревают в попытке завладеть $100 000 бизнесмена, сообщает Суспільне.

Прокуроры просили о круглосуточном домашнем аресте: "Риски, которые не существовали до момента выхода из-под стражи [по другому делу] Романа Червинского, они в настоящее время существуют".

Адвокаты Червинского заявили, что будут подавать апелляцию.

Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде личного обязательства – аргументировали, что Червинский должен пройти медосмотр и является действующим военным.

По словам адвокатов, в таком случае является нонсенсом каждый раз обращаться к прокурору.