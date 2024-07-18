Байден может снять свою кандидатуру с выборов в эти выходные - СМИ

Несколько высокопоставленных демократов рассказали Axios, что президент США Джо Байден может принять решение снять свою кандидатуру на предстоящих выборах. По их словам, на него оказывается растущее давление со стороны партийных лидеров в Конгрессе и близких друзей, сообщает Зеркало недели.

Axios также отмечает, что Байден, который сейчас находится на самоизоляции из-за диагностированного COVID-19, смирился с давлением и отрицательными результатами опросов. А последние делают продолжение его кампании маловероятным.

Высокопоставленные лидеры партии, друзья и ключевые доноры считают, что Байден не сможет победить на выборах, а его дальнейшее участие в гонке может привести к победе Дональда Трампа. И это поставит под угрозу его наследие и надежды демократов.