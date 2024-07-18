Командующий Сил беспилотников сравнил количество БПЛА у РФ и Украины

Количество беспилотников у Сил обороны Украины, вероятно, больше, чем у российских оккупационных войск﻿. Об этом рассказал в эфире Армия TV командующий Сил беспилотной системы Вадим Сухаревский, сообщает Деловая столица.

Он отметил, что Украина "круче" в вопросе производства дронов, ведь имеет значительный выбор в маневренности.

"У нас более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя. По количеству дронов мы явно не проигрываем, возможно и выигрываем" , — сказал командующий.

Сухаревский добавил, что Украина наращивает поставки БПЛА в армию.