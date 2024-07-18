Командующий Сил беспилотников сравнил количество БПЛА у РФ и Украины
Количество беспилотников у Сил обороны Украины, вероятно, больше, чем у российских оккупационных войск. Об этом рассказал в эфире Армия TV командующий Сил беспилотной системы Вадим Сухаревский, сообщает Деловая столица.
Он отметил, что Украина "круче" в вопросе производства дронов, ведь имеет значительный выбор в маневренности.
"У нас более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя. По количеству дронов мы явно не проигрываем, возможно и выигрываем", — сказал командующий.
Сухаревский добавил, что Украина наращивает поставки БПЛА в армию.
"Только за эти два квартала этого года мы уже поставили в войска в 6 раз больше дронов, чем за весь прошлый год. И это общая победа как Генерального штаба, так и Министерства обороны", — рассказал Сухаревский.