Британия добавила в санкционный список 11 танкеров перевозящих нефть из РФ

Великобритания добавила в свой санкционный список 11 новых танкеров, которые связаны с перевозкой нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.﻿ Об этом британское правительство заявило на своем официальном сайте, сообщает Европейская правда.

Правительство пояснило, что санкции введены против судов, участвующих в деятельности, целью или следствием которой является дестабилизация, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.

Все указанные суда участвуют в транспортировке нефти или нефтепродуктов, происходящих из России, в третьи страны. Эти суда ходят под флагами Панамы, Габона и Островов Кука.

Этим судам запрещается доступ к портам Британии, а также заход в них их капитанов или лоцманов. Регистрация танкеров в Судебном реестре Великобритании может быть прекращена.Капитаны и лоцманы этих судов могут получить предписание об их задержании.