Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией﻿. Со ссылкой на Аппарат Верховной Рады, сообщает Деловая столица.

"18 июля на своем заседании Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики пересмотрел заключение в проект закона о внесении изменений в некоторые законы о деятельности в Украине религиозных организаций с регистр. №8371, который делает невозможным в Украине деятельность религиозных организаций, имеющих связи с Российской Федерацией" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что ко второму чтению были расширены редакции некоторых норм документа.

В частности, проектом закона предусмотрен запрет деятельности Русской православной церкви в Украине.

"Учитывая, что Русская православная церковь является идеологическим продолжением режима государства-агрессора, соучастницей военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых от имени Российской Федерации и идеологии "русского мира", деятельность Русской православной церкви в Украине запрещена" , — говорится в законопроекте.

Профильный комитет рекомендовал поддержать законопроект в целом как закон.

Глава парламентского комитета Никита Потураев отметил, что принятие этого закона станет одним из судьбоносных решений для развития независимой Украины.

Напомним, Кабинет министров еще в январе 2023 года зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ. Таким документом может быть прекращена деятельность УПЦ МП. В октябре 2023-го депутаты поддержали законопроект в первом чтении.