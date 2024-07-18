Орбан обнародовал отчет после своих "миротворческих визитов"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал итоги своих встреч с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным﻿. Письмо с докладом было первоначально направлено президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю, сообщает Hromadske.

Орбан в своем отчете утверждает, что Украина и Россия намерены глубже втянуться в конфликт, и ни одна из сторон не хочет выступать с инициативами по прекращению огня или мирных переговоров. Глобальными игроками, способными влиять на развитие событий, Орбан назвал Евросоюз, США и Китай. Кроме того, он посоветовал обратить внимание на Турцию как возможного посредника.

Согласно отчету, Китай придерживается своего видения завершения войны, призывая к прекращению огня и мирным переговорам. Но более активную роль будет играть только в том случае, если шанс на успех его участия будет "близким к определенному". Пока в Пекине считают, что это не так.

Дональд Трамп сейчас сфокусирован на выборах, поэтому "не способен изменить текущую провоенную политику США", пишет венгерский премьер. По его словам, внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в предвыборной кампании Трампа.

"Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации, а готов немедленно выступить как мирный посредник. Для этого у него есть детальные и обоснованные планы" , — пишет Орбан.

По его мнению, в случае победы Трампа на плечи ЕС ляжет большая тяжесть в вопросе финансовой помощи Украине.

Кроме того, Орбан призвал Мишеля не копировать "провоенную политику США", а "найти окно возможностей с сильной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике".

Орбан хочет создать условия для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров, в частности возобновив прямые дипломатические контакты с Россией.

Кроме того, он предлагает провести политические переговоры на высоком уровне с Китаем и провести "скоординированное политическое наступление на Глобальный Юг, чье расположение потеряли из-за позиции относительно войны в Украине".

Как сообщалось ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что после поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон по отношению к развязанной Россией войне против Украины "являются очень далекими".

После визита Орбан направил лидерам ЕС письмо, в котором изложил свой вариант "мирного плана" с Россией.

Европейский парламент принял резолюцию по поддержке Украины и осудил недавний визит Виктора Орбана в Россию.