Сын бывшего замсекретаря СНБО Гладковского строит виллу в Испании - Схемы

Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что находящийся в розыске сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского возводит в элитном поселении в Испании новую виллу. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", сообщает Радио Свобода.

Журналисты выяснили, что испанская фирма Bilderberg Consulting Financiero, которой владеет сын Гладковского – Михаил в апреле 2022 года приобрела земельный участок в элитном поселении La Zagaleta в провинции Малага на южном побережье Испании.

Согласно объявлениям, цена за участок аналогичной площадью с проектированием виллы может достигать 2,5 млн. евро. Еще около 4,5 млн. евро может стоить само строительство.

На спутниковых снимках видно, что на территории продолжаются работы по строительству здания – стоит строительный кран и фундамент будущего имения. Вероятно, это будет многоуровневая вилла. Журналисты, судя по фото со спутника, предполагают, что строительные работы начались в июне 2022 года.

В 2016 году журналисты "Схем" рассказывали, что у Гладковского-старшего другая вилла в этой провинции (как и бывший президент Украины Петр Порошенко и его политический соратник Игорь Кононенко). Новый участок – в 15 минутах езды оттуда. А ее площадь – 4328 квадратных метров, то есть почти пол гектара.

Михаил Гладковский в Украине является совладельцем нескольких компаний. Акционером испанской Bilderberg Consulting Financiero стал за полгода до приобретения земельного участка – в декабре 2021 года.

Олег Гладковский (Свинарчук до 2014 года) был одним из главных бизнес-партнеров пятого президента Украины Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", часть в которой имел и Порошенко. Гладковский занимал должность первого заместителя секретаря СНБО с 2015 по 2019 год.

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