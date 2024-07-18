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Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ

Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ
Фото: x.com/RoyalFamily

Президент Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Об этом глава Украинского государства сообщил в Телеграмме.

"Благодарен Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу ІІІ за аудиенцию", - написал президент.

Зеленский подчеркнул, что Соединенное Королевство остается одним из самых близких и важнейших союзников Украины.

"Ценим всю поддержку, оказанную украинскому народу", - подчеркнул украинский президент.

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