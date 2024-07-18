Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ
Президент Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Об этом глава Украинского государства сообщил в Телеграмме.
"Благодарен Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу ІІІ за аудиенцию", - написал президент.
Зеленский подчеркнул, что Соединенное Королевство остается одним из самых близких и важнейших союзников Украины.
"Ценим всю поддержку, оказанную украинскому народу", - подчеркнул украинский президент.