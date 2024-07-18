Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ

Президент Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Об этом глава Украинского государства сообщил в Телеграмме.

"Благодарен Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу ІІІ за аудиенцию" , - написал президент.

Зеленский подчеркнул, что Соединенное Королевство остается одним из самых близких и важнейших союзников Украины.