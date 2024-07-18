Генштаб: На фронте 107 боестолкновений, сложнее всего на Покровском направлении

На фронте произошло 107 боевых столкновений, самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях.﻿ Об этом говорится в сводке﻿ Генштаба Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 22.00 18 июля.

«В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 54 авиационных удара (задействовал, в частности, 65 КАБ), использовал для поражения 411 дронов-камикадзе. Совершил почти 3000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов» , - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал неподалеку от Глубокого и Волчанска. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. По предварительным подсчетам, в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 72 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили три артиллерийские системы, БМП, шесть единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 11 БПЛА, а также повредили пять артиллерийских систем и три автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного. Шесть атак противника успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал тринадцать раз в районах Макеевки, Невского, Торского и Тернов. Еще идут четыре боестолкновения, все остальные - наши воины остановили. Утраты российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении враг пять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений. Пять атак в районах Ивановского, Часового Яра и в направлении Новомаркового захлебнулись. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали 18 атак противника вблизи Северного, Торецкого и Нью-Йорка. 16 атак отбито, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 22 раза пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка. В настоящее время 15 атак врага отбито, семь боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более двухсот оккупантов, 73 из них - безвозвратно. Уничтожены три боевых бронированных машины, три артиллерийские системы, восемь автомобилей. Еще два орудия, танк и шесть автомобилей оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Прасковьевки. Четыре атаки неподалеку от Красногоровки продолжаются до сих пор.

Шесть раз оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки, Роботиного и Новоандреевки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора были отражены украинскими воинами.