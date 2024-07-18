Соратницу Макрона переизбрали главой французкого парламента

Яэль Браун-Пиве, кандидатка от партии президента Эммануэля Макрона, переизбрана главой Национальной ассамблеи Франции. Об этом пишет французское издание BFM, сообщает Зеркало недели.

Парламенатри из партии Макрона и правоцентристские законодатели успешно объединили свои голоса, чтобы не дать левым захватить контроль над парламентом. Это свидетельствует о том, что у центристских сторонников действующего президента теперь есть шанс сформировать новое правительство, несмотря на поражение на недавних европейских и национальных выборах.

Браун-Пиве избрана главой парламента после трех туров голосования. При поддержке правоцентристских депутатов она заняла первое место с 220 голосами, опередив Андре Шассеня из левой партии NFP (207 голосов) и Себастьена Шену из ультарправой RN (141 голос).

Как сообщалось, хотя центристский альянс Макрона получил меньше мест, чем левые после назначенных в июне внеочередных парламентских выборов, ни одна группа не имеет большинства в парламенте.

Должность главы Национального собрания является четвертой по значимости высшей государственной должностью во Франции.