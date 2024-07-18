Зеленский обсудил с премьером Дании расширение миссии по подготовке пилотов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен расширение миссии по подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Со ссылкой на соцсети украинского президента, сообщает Новое время.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит лидерство Дании в предоставлении поддержки в секторе безопасности, в частности, посредством предоставления 19 пакетов помощи в сфере обороны.

«Во время нашей встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен мы обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, необходимость расширения миссий по обучению украинских пилотов, восстановление Украины и европейскую интеграцию» , — пишет президент.

Зеленский также поблагодарил Данию за решение правительства инвестировать в оборонную промышленность Украины.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна прекратит обучение украинских пилотов на истребителях F-16 со следующего года. Страна перейдет на более современные самолеты F-35.