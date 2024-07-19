Министр энергетики назвал фейком информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южноукраинской АЭС - неправда и российский нарратив.﻿ Об этом он сказал в Верховной Раде, сообщает Экономическая правда.

"Центр противодействия дезинформации уже высказал позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что сначала эта информация появилась на российских каналах" , - заявил он.

"Потом экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается" , - продолжил Галущенко.

Министр энергетики отметил, что эту ситуацию должны переадресовать компетентным органам, которые должны спросить экспертов, "для чего они вносят в медиапространство российские нарративы".