Зеленский сообщил о положительном решении польского правительства относительно F-16

От польского правительства есть положительное решение в вопросе, которое позволит Украине как можно быстрее получить самолеты F-16. Со ссылкой на соцсети Президента Владимира Зеленского, сообщает Укринформ.

"Вчера я встретился с Премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины. И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16" , – отметил он.

Зеленский поблагодарил Туска за эффективное выполнение "предварительных договоренностей". Также выразил благодарность всей Польше за решительную поддержку Украины.

Как сообщалось 8 июля, Украина и Польша подписали безопасное соглашение. Документ предусматривает, в частности, разработку механизма сбивания Польшей в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении РП.