В ГУР отреагировали на информацию СМИ о выбросе радиации на Ростовской АЭС

Украинская разведка следит за ситуацией на Ростовской АЭС. Однако все заявления россиян нуждаются в детальной проверке.﻿ Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

19 июля в СМИ и социальных сетях начала распространяться информация о том, что в России произошел выброс радиации после аварии на Ростовской АЭС. Однако официального подтверждения этому нет.

В частности, российские Telegram-каналы заявляют, что на Ростовской АЭС якобы не локализовали аварийный сброс радиоактивной воды. Из-за этого "идет постоянная утечка радиации". Власти Ростовской области заявляют, что АЭС работает штатно, а все сообщения о поломках и утечке - фейки

Кремль также отрицает факт поломки на АЭС. В то же время в южных регионах РФ и во временном оккупированном Крыму были введены графики отключения электроэнергии.

По словам Юсова, за информацией, которая распространяется в российских социальных сетях, внимательно следят. Однако все данные нуждаются в тщательной проверке.

"Конечно, все украинцы и мы с вами с нетерпением ждем хороших новостей, что там еще будет палаты на территории РФ. Но проверяем, следим. Ну понятно, что те информации, которые распространяются из российских пабликов, - надо очень внимательно к этому относиться и делить на несколько порядков" , – рассказал Юсов.

Он напомнил, что Россия является закрытым государством и там довольно часто умалчивают данные о техногенных проблемах. Примером тому он думал Чернобыль и замалчивание аварии на ЧАЭС.