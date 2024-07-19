Давление Углавы на детективов: НАБУ заявило об окончании внутреннего расследования

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что завершило служебное расследование из-за вероятности давления работников НАБУ на обличителя, сообщает Зеркало недели.

Речь идет о расследовании в отношении бывшего главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко и его партнера, действующего консультанта ОПУ Юрия Голика, когда во время «Большого строительства» исчезло полтора миллиарда гривен.

«Сегодня направлены письма о необходимости ознакомления с его материалами служебным лицам НАБУ, которые фигурируют в расследовании. Срок ознакомления – три рабочих дня, он может быть продлен по заявлению, но не более чем на пять дней. После этого материалы будут направлены на рассмотрение Дисциплинарной комиссии» , - заявили в антикоррупционном бюро.

В НАБУ отметили, что после этого Дисциплинарная комиссия на основании служебного расследования составит вывод о наличии или отсутствии в действиях работника НАБУ дисциплинарного проступка и вынесет решение, которое должно утвердить директор Национального бюро

22 мая, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальная полиция провели обыски в доме сотрудника одного из подразделений НАБУ из-за утечки информации по резонансному делу. Впоследствии в САП объяснили, что речь идет о деле бывшего председателя Днепропетровской ОВА Резниченко и его партнера, действующего консультанта ОПУ Юрия Голика.

Через некоторое время директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углава от выполнения служебных обязанностей для «обеспечения объективного расследования» вероятной утечки данных, а НАБУ и САП договорились о совместном расследовании дела.

В частности, как писала Инна Ведерникова в статье «В поисках крота». Чем может закончиться кризис между НАБУ и САП», в телефоне, изъятом у Голика в рамках другого дела, детективы НАБУ нашли подтверждение того, что он получал подробную информацию о ходе расследования через бизнесмена Георгия Биркадзе. По информации источников ZN.UA, детективы уже идентифицировали двух действующих лиц схемы слива, однако неизвестным остается третий – вероятно, высокопоставленный чиновник НАБУ. И по версии следствия это якобы Углава.

Только в начале июля Кривонос впервые прокомментировал скандал со сливом данных и сообщил, что открыто одно досудебное уголовное расследование и два – служебных, и подчеркнул, что любые решения, в том числе кадровые, он будет принимать по результатам расследований.

В свою очередь Гизо Углава недавно сообщил, что прошел полиграф и подчеркнул, что «детектор лжи» показал его непричастность к ливням информации. Однако позже глава Антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина заявила, что на самом деле Гизо Углава не явился на полиграф, организованный в рамках служебного расследования, а прошел полиграф в другом месте, к чему НАБУ не имеет никакого отношения. Речь идет о следственных действиях именно по делу о «давлении на детектива».