Глава Минэнерго рассказал, как повлияет отмена перевода времени на энергетику
По подсчетам Минэнерго, отмена перевода часов не окажет драматического влияния на энергосистему. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Экономическая правда.
"По нашим подсчетам драматического влияния на энергетику мы не видим, с точки зрения времени", - заявил он.
Ранее, Верховная Рада поддержала в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену перехода с летнего на зимнее время и наоборот.
Впоследствии, Академия наук высшей школы обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.
По словам президента учреждения Александра Наконечного это решение увеличит расходы на освещение в вечерние часы весной, летом и осенью.