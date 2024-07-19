Непригодными после повторной ВЛК признают только 10% ограниченно пригодных

Ограниченно пригодные для военной службы граждане должны пройти повторное обследование. Сейчас среди ограниченно годных только 10% граждан непригодны. Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач, сообщает Укринформ.

«После того, как из законодательства убрали такой срок, как ограниченно пригодный, все военнослужащие в течение 9 месяцев по соответствующему плану, графику, составленному командованием Медицинских сил, проходят переобследование.

И все ограниченно пригодны будут либо пригодны к прохождению военной службы, либо пригодны для прохождения военной службы в определенных местах, таких как тыловые подразделения, подразделения логистики или ТЦК, или вообще будут непригодны для прохождения военной службы и в дальнейшем будут уволены с нее.