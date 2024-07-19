В Минэнерго прогнозируют улучшение ситуации со светом в ближайшее время

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.﻿ Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, сообщает Экономическая правда.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю" , - отметил он.

Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

По его словам, специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу энергоблоки.