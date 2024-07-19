Коломойскому продлили арест до начала сентября

Шевченковский райсуд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября с возможностью внесения 1,9 миллиарда гривен залога﻿. Об этом заявила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец, сообщает Деловая столица.

Суд принял решение о продлении меры пресечения Коломойскому на заседании 18 июля по ходатайству прокуроров.

Напомним, сначала Коломойского отправили под стражу с альтернативой залога в 3,8 миллиарда гривен. Адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. С инициативой взять Коломойского на поруки выступил ряд работников 1+1 media, депутаты, представители еврейской общины.

Коломойский с адвокатами также сообщал об ухудшении состояния здоровья за решеткой. Суд приказал организовать ему медицинскую помощь и обеспечить необходимое лечение, но из-под стражи его не выпустил. Суд также несколько раз уменьшал залог Коломойскому — вплоть до 1,96 млрд гривен.

При этом бизнесмена обвиняют в завладении почти 6 млрд гривен "ПриватБанка", отметила Максимец.

Напомним, Игорь Коломойский находится под стражей в СИЗО Службы безопасности Украины с сентября прошлого года. Эту меру пресечения ему назначили в рамках дела СБУ/БЭБ об "имитации внесения денег в кассу" "ПриватБанка" — правоохранители подозревают Коломойского в мошенничестве и отмывании средств.

Параллельно против Коломойского ведет дело Национальное антикоррупционное бюро Украины — о завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка".

Кроме того, Коломойский подозревается в организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко в 2003 году.