НАБУ раскритиковало законопроект о возможности откупа для коррупционеров

Законопроект о возможности откупа для коррупционеров, который вчера, 18 июля, приняла в первом чтении Верховная Рада, содержит коррупционные риски.﻿ Со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Руководство НАБУ и САП приняло участие в заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Главной темой обсуждения стал законопроект об откупе для коррупционеров.

В НАБУ отметили, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивают на доработке законопроекта.

В частности, в документе необходимо предусмотреть такие условия при заключении соглашения со следствием:

организатора преступления могут освободить от отбывания наказания с испытанием или назначить ему наказание ниже определенного предела исключительно при разоблачении другого организатора и возмещении ущерба.

других лиц, которые не являются организаторами преступления, могут освободить от отбывания наказания с испытанием за особо тяжкое преступление или назначить им наказание ниже определенного предела только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба.

"Без учета этих изменений в законопроекте будут оставаться коррупционные риски" , - уточнили в НАБУ.

В результате заседания комитета стороны договорились внести изменения в законопроект, чтобы он обеспечил пропорциональность, действенность и эффективность наказания за коррупцию.

Напомним, вчера, 18 июля, в Украине возник скандал на фоне принятия в первом чтении законопроекта, который бы дал возможность коррупционерам при заключении сделки со следствием откупиться от тюремного заключения.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия объяснил, что такой вопрос подняли не народные депутаты. Инициативу рассматривали из-за требований международных партнеров к Украине в рамках программы Ukraine Facility.

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