ВАКС взял под стражу тестя Насирова, фигурирующего в деле о взятке

Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из фигурантов дела о взяточничестве, подозреваемым по которому проходит экспредседатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и источников, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Согласно данным источника издания, речь идет о тесте бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, владельца группы компаний "Альтис" Александра Глимбовского.

По данным САП, 19 июля 2024 года следователь судья ВАКС изменил меру пресечения приближенному к бывшему председателю ГФС лицу. Это лицо подозревается в легализации части неправомерной выгоды, полученной Насиров в свою пользу и в пользу третьих лиц в течение 2015-2016 годов.

В связи с этим прокурор САП обратился в суд с ходатайством о применении к более строгой мере пресечения, а именно содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 200 млн грн залога.

В марте 2017 года Насирова задержали детективы НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в размере 722 млн. гривен от бизнесмена Олега Бахматюка. Позже его адвокат сообщил о госпитализации Насирова с инфарктом, и некоторое время он проходил лечение в "Феофании".

7 марта суд арестовал Насирова с возможностью внесения залога в 100 млн гривен, который уплатили 16 марта, и уже 17 марта его выпустили из СИЗО. Дело продолжили рассматривать в ВАКСе.

В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд снова арестовал Насирова.