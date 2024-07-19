Оккупанты ударили ракетой по детской площадке в Николаеве, трое погибших
В Николаеве в результате российского ракетного удара по детской площадке у многоэтажного жилого дома вечером в пятницу, 19 июля, три человека погибли, еще пятеро получили травмы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на данный момент известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок", - написал Зеленский.
По его словам, Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало.
"Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - заявил глава государства.