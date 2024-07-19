В ГПСУ прокомментировали российский фейк о смерти украинца на границе с Молдовой

13 июля на территории Молдовы неподалеку от границы с Украиной (Черновицкая область) обнаружили тело украинца. Почти через неделю российские ресурсы и пропагандисты начали активно разгонять информацию якобы мужчина погиб от пуль украинских пограничников. В ГПСУ заявили, что россияне распространяют ложь.﻿﻿, сообщает Украинская правда.

"Пророссийские ресурсы и российские СМИ сейчас активно "разгоняют" фейковую и провокационную информацию о том, что человек, который незаконно попал в Молдову, погиб от пуль украинских пограничников.

Данная информация не соответствует действительности, является провокационной и распространяется с целью дискредитации представителей Государственной пограничной службы Украины и дестабилизации ситуации в нашей стране.

Могу отметить, что 13 июля от представителей пограничной полиции республики Молдова поступала информация, что на территории Молдовы напротив участка отдела Сокиряны Черновицкого пограничного отряда в нескольких сотнях метров от государственной границы местным жителем найдено тело мужчины без признаков жизни. Признаков насильственной смерти мужчины при этом обнаружено не было" , - рассказал изданию представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко.

Спикер отметил, что об обнаружении тела человека еще тогда писали отдельные молдавские ресурсы.

Также, по словам Демченко, между молдавской и украинской стороной была проведена погранично-представительская встреча. На встрече отметили, что мужчина был гражданином Украины.