В Украине началась большая приватизация

Фонд госимущества объявил первые в Украине онлайн-аукционы крупной приватизации на Прозорро.Продажи. Это торги по продаже объектов балансовой стоимостью более 250 млн грн. Со ссылкой на пресс-службу системы государственных онлайн-аукционов, сообщает Лига.Бизнес.

Первыми лотами крупной приватизации являются:

Гостиница "Украина" ФГИУ выставила на торги со стартовой стоимостью более 1 млрд грн. На 14 этажах площадью почти 22 500 кв. м расположены 363 номера, ресторан, бизнес-центр, шесть конференц-залов, салон красоты, сауна, массажный кабинет и парковка на 69 автомобилей. Кроме здания отеля новый владелец также получит здания охраны, нежилые здания, автостоянки, пристройку и навес. Трехраундовый аукцион на повышение цены состоится 18 сентября.

Объединенная горно-химическая компания со стартовой ценой почти в 3,9 млрд грн. Основным видом деятельности предприятия является добывание руд других цветных металлов. Главный офис ОГХК находится в Киеве, а производственные мощности – в Днепропетровской и Житомирской областях. Торги по продаже актива пройдут 9 октября по правилам английского аукциона на повышение цены.

Большая приватизация открывает двери для новых инвестиций, которые сейчас чрезвычайно нужны для восстановления и модернизации нашей страны, отметила министр экономики Юлия Свириденко.

"Большая приватизация – это не только о продаже объектов и привлечении больших средств в госбюджет, которые пойдут на поддержку Сил обороны и восстановление Украины. Это о развитии предприятий и территорий, создании дополнительных рабочих мест, запуске отраслей по-новому и поддержке украинской экономики в эти непростые времена" , – отметил глава ФГИ Виталий Коваль.

Функция Прозорро. Продажи – обеспечить безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника, имеющего на это определенное законодательством право, к участию в аукционе, подчеркнул Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.

Принять участие в торгах по крупной приватизации может каждый желающий, кроме участников, которые по законодательству не могут быть определены победителем аукциона. Чтобы посоревноваться за актив, нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных площадок Прозорро.Продажи и сделать ценовое предложение.

Аукционы по продаже крупных государственных активов на период военного положения были заблокированы соответствующим законом в июне 2022 года.

Рада разблокировала крупную приватизацию 30 мая 2023 года. Законопроект №8250 разрешает проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (большая приватизация), дает старт реорганизации структуры Фонда госимущества (ФГИ) и определяет распорядителя подсанкционным имуществом.20 июня 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении крупной приватизации.