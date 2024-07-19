Минэнерго: Невозможно передать всю генерацию из-за некоторых ограничений сети

Из-за постоянных российских атак на подстанции в Украине есть сетевые ограничения, что делает невозможным передачу всей имеющейся генерации.﻿ Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству, сообщает Экономическая правда.

"К сожалению, у нас есть сетевые ограничения. Но опять-таки, почему это произошло. Это следствие российских атак на подстанции. Это постоянные удары и, к сожалению, удары, которые иногда достигают цели" , - сообщил Министр.

Вследствие сетевых ограничений невозможно передать всю имеющуюся генерацию в определенном регионе.