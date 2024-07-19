УЗ сообщила о смерти пассажирки в вагоне поезда без кондиционера

В Укрзализныце обнародовали комментарий относительно смерти в ночь на 16 июля пассажирки вагона поезда 4/3 Запорожье - Ужгород на станции Бердичев.﻿﻿ Со ссылкой на комментарий Укрзализныци.﻿, сообщает Украинская правда.

"Вагон, в котором путешествовала пассажирка, был маркирован во всех наших системах как "вагон без кондиционирования" , - заявили в УЗ.

Железнодорожники сообщили, что причину смерти пассажирки сейчас устанавливают правоохранители и судмедэксперты.

В Укрзализныце утверждают, что случаи "естественных смертей" в вагонах случаются, иногда даже несколько раз в месяц.

"Статистически понятно, учитывая количество пассажиров, которые ежедневно путешествуют поездами", в частности, в пиковые дни - более 100 тысяч человек, как население немаленького города" , - говорится в комментарии.

Отмечается, что Укрзализныця детально изучает все обстоятельства таких случаев и при необходимости способствует расследованию.

Железнодорожники напомнили: если самочувствие пассажира ухудшилось во время поездки, не колеблясь надо обращаться за помощью к проводнику, который может временно найти место в другом вагоне или вызвать медицинскую помощь.