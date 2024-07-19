УЗ сообщила о смерти пассажирки в вагоне поезда без кондиционера
В Укрзализныце обнародовали комментарий относительно смерти в ночь на 16 июля пассажирки вагона поезда 4/3 Запорожье - Ужгород на станции Бердичев. Со ссылкой на комментарий Укрзализныци., сообщает Украинская правда.
"Вагон, в котором путешествовала пассажирка, был маркирован во всех наших системах как "вагон без кондиционирования", - заявили в УЗ.
Железнодорожники сообщили, что причину смерти пассажирки сейчас устанавливают правоохранители и судмедэксперты.
В Укрзализныце утверждают, что случаи "естественных смертей" в вагонах случаются, иногда даже несколько раз в месяц.
"Статистически понятно, учитывая количество пассажиров, которые ежедневно путешествуют поездами", в частности, в пиковые дни - более 100 тысяч человек, как население немаленького города", - говорится в комментарии.
Отмечается, что Укрзализныця детально изучает все обстоятельства таких случаев и при необходимости способствует расследованию.
Железнодорожники напомнили: если самочувствие пассажира ухудшилось во время поездки, не колеблясь надо обращаться за помощью к проводнику, который может временно найти место в другом вагоне или вызвать медицинскую помощь.
"Кроме этого, учитывая аномальную жару, призываем максимально внимательно отнестись к выбору вагона и в любом случае запастись водой. Не менее внимательно следует отнестись и к собственному самочувствию перед, во время и даже после поездки", - говорится в комментарии.