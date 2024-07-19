Стали известны детали покушения на Ирину Фарион

В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Со ссылкой на ZAXID.NET и Нацполицию, сообщает Украинская правда.

Как стало известно изданию из собственных источников, Ирина Фарион находится в больнице на ул. Топольной в критическом состоянии.

Она поступила в больницу около 20:00 в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением. На момент поступления ее состояние было крайне тяжелое. Пациентке оказывается неотложная помощь.

Полиция Львовской области подтвердила, что неизвестный 19 июля стрелял в общественного деятеля, но не назвала ее фамилию.

Правоохранители рассказали, что 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую.

"Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.

По данным полиции во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.