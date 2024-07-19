У РФ нет сил на мощные наступления на новых направлениях - ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал ситуацию о возможном обострении на украинско-белорусской границе, сообщает Зеркало недели.

По его словам, с точки зрения безопасности угрозы нет, а подобные разговоры носят информационный характер.

"С точки зрения безопасности никаких изменений там не происходит ", - добавил Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что главной целью россиян в настоящее время является территория Донбасса, поэтому мощных наступлений на других направлениях россияне не планируют.

Относительно попыток наступления оккупантов на харьковском и сумском направлении, по словам Юсова, враг таким образом пытается оттянуть силы обороны из других важных направлений.

"Группировка врага достаточно многочисленна, однако она не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о новых мощных наступлениях на новых направлениях" , - добавляет Юсов.

По его убеждению, Россия не способна быстро подготовить десятки тысяч контрактников, которых оккупационные власти разными «плюшками» и принуждениями вынуждают подписывать контракты.

"Выполнять адский рекрутинговый план становится тяжело. А рано или поздно возникнет очередной вопрос по мобилизации, а это уже вызовы социального напряжения и настроений. То есть в Кремле есть чем посыпать себе голову" - считает Юсов.

Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял о том, что проблемы на северном направлении существуют и имеют тенденцию к обострению. В ГУР видят на некоторых участках северной границы активность ДРГ россиян.