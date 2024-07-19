Появилась реакция Зеленского относительно покушения на Фарион

Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк держат на контроле поиски неизвестного, покушавшегося на Ирину Фарион во Львове 19 июля.﻿ Со ссылкой на соцсети президента Владимира Зеленского и главы МВД Игоря Клименко, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам президента, все необходимые силы Национальной полиции и СБУ задействованы для установления обстоятельств этого преступления. Также уже известно, что врачи борются за жизнь Ирины Фарион.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность" , - написал Зеленский.

По словам главы МВД, нападение на Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Пока известно, что состояние пострадавшей тяжелое, а врачи борются за ее жизнь.

На месте происшествия работают правоохранители и другие необходимые службы. Эксперты уже имеют свидетельские показания, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения.

"Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах" , - написал Клименко.

Он также обратился к гражданам, и попросил сообщать, если у них есть какие-то свидетельства о покушении на Фарион.

Сегодня вечером, 19 июля, на одной из улиц Львова неизвестный покушался на женщину. Как выяснилось позже – пострадавшей оказалась общественная активистка Ирина Фарион.