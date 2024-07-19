Иран может за пару недель разработать материал для ядерного оружия - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Иран "в течение недели-двух" способен производить расщепляемый материал, который используется в ядерном оружии, подчеркнув обеспокоенность ядерной программой страны.﻿ Эти комментарии Блинкена прозвучали на форуме по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо, сообщает Европейская правда.

Госсекретарь в выступлении заявил, что из-за развала так называемой иранской ядерной сделки Тегеран сейчас ускоренно наращивает потенциал этой технологии.

"Вместо того, чтобы быть по крайней мере в году от прорыва в производстве расщепляемого материала для ядерного оружия, он (Иран. – Ред.) сейчас, вероятно, находится за неделю-две от этого" , – сказал Блинкен.

Он уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.

Согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Иран планирует ввести в эксплуатацию дополнительные центрифуги на своих ядерных площадках в Фордо и Натанзе, что уже осудили Великобритания, Германия и Франция.

Как известно, в рамках соглашения 2015 года, от которого тогдашний президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций.

Трамп снова ввел санкции США против Ирана, что привело к возобновлению Тегераном ранее запрещенных ядерных работ и возродило опасения США, Европы и Израиля, что Иран может стремиться к созданию ядерной бомбы.

Иран отрицает наличие таких амбиций.