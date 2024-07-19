Украина рассчитывает на согласование формата спецтрибунала по РФ осенью - Минюст

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что возможно уже этой осенью будет достигнуто финальное видение формата Спецтрибунала о преступлении агрессии России против Украины, сообщает Укринформ.

“Движение происходит. Безусловно, переговоры о создании трибунала затянулись. Третий год войны. Но в последнее время информацию, которую получают коллеги, участвующие в заседаниях так называемой Core Group - это страны, которые ведут переговоры относительно трибунала, то они в последнее время продвинулись очень далеко. Примерный формат трибунала, который кажется членам переговоров оптимальным, он более или менее определен.

Выглядит все более или менее оптимистично. Есть шансы, что уже этой осенью, возможно, мы выйдем на какие-то финальные компромиссы и видение формата трибунала, но опять же все зависит от переговорной группы и от видения правительств и парламентов стран-участниц. То есть на уровне переговорщиков, как мне рассказывают коллеги из Министерства иностранных дел, коллеги из Совета Европы, у них есть понимание, что процесс движется, и есть надежда, что будет достигнут определенный совместный компромисс по созданию трибунала и учет интересов Украины и наших партнеров” , - рассказал Малюська корреспонденту в Гааге.

По его словам, “ключевая проблема, которая была, есть, и останется, которую нужно отслеживать как маркер успеха или неуспеха переговоров – это возможность осуждения Путина, его ближайшего окружения таким трибуналом. То есть нужно смотреть на полномочия трибунала, именно по этому поводу и продолжается дискуссия. Например, Международный уголовный суд (МКС) точно может рассматривать дела в отношении Путина, но это довольно редкое исключение из общих правил. В общем, президенты пользуются правом на иммунитет. Собственно, будут ли эти лица пользоваться иммунитетом от вновь созданного трибунала, которая до этого шла и продолжается самая большая дискуссия среди участников”.

Он также отметил, что одной из идей было создание спецтрибунала в Гааге.