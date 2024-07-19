В Мариуполе оккупантов отравили арбузами, погибло минимум 12 россиян - Андрющенко

Партизаны во временно оккупированном Мариуполе отравили захватчиков арбузами. Убиты по меньшей мере 12 оккупантов. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

Андрющенко сказал, что партизаны не передавали напрямую ядовитые арбузы оккупантам. По его словам, для передачи яда российским военным наняли россиян, приехавших на оккупированные территории.

«Наши люди не принимают участие непосредственно в передаче таких опасных „подарков“ россиянам, в отличие от прошлого года. Всегда есть люди, которые понаехали из России и хотят заработать» , — объяснил он.

Он отметил, что не обо всем можно рассказывать сейчас о работе движения сопротивления в оккупированном Мариуполе, пока не будет по крайней мере деоккупирован город.

«Операция была простая. Было понятно, что идет закупка арбузов на военной базе. Было понятно, кто будет поставлять эти арбузы. Этим людям по дешевке продали партию арбузов. Она попала и нанесла тот вред, который должна была нанести» , — отметил Андрющенко.

Советник мэра отметил, что россияне сами подтвердили гибель 12 оккупантов, еще семь фактов «вывода из строя» россиян.