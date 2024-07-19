Байден заявил, что не будет выходить из президентской гонки
Президент США Джо Байден планирует возобновить предвыборную кампанию на следующей неделе, несмотря на призывы верхушки Демократической партии выйти из гонки. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Деловая столица.
Об этом американский лидер заявил в Делавере, где поправляется от коронавирусной болезни в своем доме.
"Я с нетерпением жду возвращения в предвыборную кампанию на следующей неделе, чтобы продолжать разоблачать угрозу программы Дональда Трампа "Проект 2025", в то же время отстаивая свой собственный рекорд и мое видение Америки", — сказал Байден.
Ранее в пятницу, 19 июля, глава предвыборной кампании президеента Дженнифер О'Мелли Диллон заявила, что Байден "абсолютно" настроен остаться в гонке и "более предан, чем когда-либо".
Как сообщалось ранее, Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19. Он пошел на самоизоляцию, но планирует продолжить работу.
По информации СМИ, в Демократической партии США ожидают, что президент Джо Байден может заявить об отказе от участия в выборах.
Бывший президент США Барак Обама, являющийся одним из близких соратников Байдена, выражает сомнения в целесообразности для последнего дальше участвовать в избирательной кампании.