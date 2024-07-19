Байден заявил, что не будет выходить из президентской гонки

Президент США Джо Байден планирует возобновить предвыборную кампанию на следующей неделе, несмотря на призывы верхушки Демократической партии выйти из гонки﻿. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Деловая столица.

Об этом американский лидер заявил в Делавере, где поправляется от коронавирусной болезни в своем доме.

"Я с нетерпением жду возвращения в предвыборную кампанию на следующей неделе, чтобы продолжать разоблачать угрозу программы Дональда Трампа "Проект 2025", в то же время отстаивая свой собственный рекорд и мое видение Америки" , — сказал Байден.

Ранее в пятницу, 19 июля, глава предвыборной кампании президеента Дженнифер О'Мелли Диллон заявила, что Байден "абсолютно" настроен остаться в гонке и "более предан, чем когда-либо".

Как сообщалось ранее, Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19. Он пошел на самоизоляцию, но планирует продолжить работу.

По информации СМИ, в Демократической партии США ожидают, что президент Джо Байден может заявить об отказе от участия в выборах.

Бывший президент США Барак Обама, являющийся одним из близких соратников Байдена, выражает сомнения в целесообразности для последнего дальше участвовать в избирательной кампании.