РФ обстреляла приграничье Сумщины, есть погибшая и раненый

Российская армия из артиллерии обстреляла Великописаревскую общину Ахтырского района Сумской области, погибла 62-летняя женщина, ее 66-летний мужчина получил ранения. Ссылаясь на Офис генерального прокурора, сообщает Укринформ.

«По данным следствия, 19 июля 2024 года около 16:00 враг из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру Великописаревской общины Ахтырского района Сумской области. В результате атаки оккупантов 62-летняя женщина погибла, ее 66-летний мужчина получил ранения» , - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.