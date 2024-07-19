Генштаб: На фронте 101 боестолкновение, враг выпустил по Украине четыре ракеты

На фронте 101 боевое столкновение, враг нанес по территории Украины два ракетных удара, применив четыре ракеты. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 пятницы 19.07.

«В целом, с начала этих суток, произошло 101 боевое столкновение. Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив четыре ракеты, и 65 авиаударов, сбросив 91 УАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 447 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам» , - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Глубокого. В результате боестолкновений - не имел успеха.

В Купянском направлении противник девять раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки. Украинские защитники отбили пять атак, еще четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Невского, Новосадового, а также Серебрянского лесничества. Силы обороны дали отпор россиянам, не давая им никакого шанса.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений у Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Защитники украинской земли отразили все шесть атак противника.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Часового Яра и Белой Горы. В настоящее время продолжаются еще две атаки в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали силы обороны у Северного, Торецкого, Нью-Йорка и Железного. Одиннадцать боев завершено, еще два боестолкновения — продолжаются.

Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиново, Яснобродовка и Новоселовка Первая. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 247 оккупантов, 78 из них - безвозвратно. Также уничтожены два танка, две БМП, две бронемашины "Тигр", три гаубицы Д-30, три БПЛА "Ланцет", шесть единиц автотранспорта и комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Кроме этого, повреждены танк, четыре гаубицы Д-30, две пушки 2А65 и противотанковая пушка МТ-12.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Карловки и Константиновки. По уточненной информации, продолжается одно сражение.

На Времивском направлении захватчики совершили одно безуспешное наступательное действие недалеко от Водяного.

На Ореховском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха. Украинские защитники отразили шесть вражеских атак возле Малой Токмачки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне также потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.