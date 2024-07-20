Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры Сумщины
В Конотопском районе Сумской области россияне атаковали "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры. Со ссылкой на военную администрацию Сумской области, сообщает Украинская правда.
"В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры Конотопщины, применив БИЛА типа "Шахед", - заявили в ОВА.
На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы".
Также в ОВА сообщила, что один из вражеских беспилотников был уничтожен украинскими силами противовоздушной обороны. Последствия вражеской атаки ликвидируются.