Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры Сумщины

В Конотопском районе Сумской области россияне атаковали "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры.﻿﻿ Со ссылкой на военную администрацию Сумской области, сообщает Украинская правда.

"В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры Конотопщины, применив БИЛА типа "Шахед" , - заявили в ОВА.

На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы".

Также в ОВА сообщила, что один из вражеских беспилотников был уничтожен украинскими силами противовоздушной обороны. Последствия вражеской атаки ликвидируются.