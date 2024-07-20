Курс валют НБУ
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 20 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 19 июля, не изменился и составил 41.4220 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 20 июля 2024 года.
Курс евро не изменился и остается на уровне 45.2618 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 июля 2024 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 53.7699 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 20 июля 2024 года.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 46.8469 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 20 июля 2024 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 10.5461 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 20 июля 2024 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.422000
|EUR
|Евро
|45.261800
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.769900
|CHF
|Швейцарский франк
|46.846900
|PLN
|Польский злотый
|10.546100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.