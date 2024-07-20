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Курс валют НБУ

Курс валют НБУ

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 20 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 июля, не изменился и составил 41.4220 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 20 июля 2024 года.

Курс евро не изменился и остается на уровне 45.2618 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 июля 2024 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 53.7699 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 20 июля 2024 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 46.8469 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 20 июля 2024 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 10.5461 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 20 июля 2024 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.422000
EUR Евро 45.261800
GBP Фунт стерлингов 53.769900
CHF Швейцарский франк 46.846900
PLN Польский злотый 10.546100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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