Оккупанти атаковали Херсонскую больницу, уничтожили эвакуационное авто
Российские оккупанты дронами атаковали Херсон и сожгли эвакуационную машину возле Херсонской областной клинической больницы. Со ссылкой на собеседников и Херсонскую ОВА, сообщает Украинская правда.
"Украинская правда" получила видео с горящим эвакавто возле больницы.
В ОВА также рассказали без подробностей, что ночью в области были уничтожены машины "скорой" и частные автомобили.
Всего за сутки три человека погибли из-за российской агрессии, еще 13 - получили ранения.