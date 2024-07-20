Полиция рассматривает две версии убийства Фарион

Уголовное производство по покушению на общественного деятеля 60-летнюю Ирину Фарион, скончавшуюся в больнице от травм после ранения, было переквалифицировано на умышленное убийство. Об этом заявила Национальная полиция Украины, сообщает Корреспондент.

"Ирина Фарион, раненая сегодня (19 июля ред.) во Львове, от полученных травм скончалась в больнице. Преступление переквалифицировано на ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины" , - рассказали в правоохранительных органах.

В полиции уточнили, что соответствующая санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Во время ночного брифинга глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил подробности громкого убийства общественного деятеля Ирины Фарион.

По его словам, рассматривается две версии мотива преступления – это либо личная неприязнь, либо общественная деятельность погибшей. Полиция имеет подозрения в отношении нападающего, однако пока будет хранить информацию в секрете, чтобы не помешать его задержанию.

Напомним Ирина Фарион скончалась в больнице после того, как в нее стреляли